Non sono stata io La rivelazione di Ilary sui conti di Totti

Domani

… e voi, che leggete e state in silenzio, non venitemi a dire, quando sarà troppo tardi: “Wir haben es nicht gewußt” (non lo sapevamo).Il giornalista Massimiliano Nerozzi, firma del Corriere, ha commentato la vittoria di Cremona su Radio BiancoNera: “Guardando i voti dei singoli della gara si nota ...