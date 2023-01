Non si presentano candidati | Ceferin resterà a capo della Uefa

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Sarà ancora Alexandreil presidente, per altri quattro anni. Nessun altro si è candidato a dargli battagli. La scadenza era ieri. La rielezione ufficiale avverrà il 5 aprile a Lisbona. “Alexandresarà eletto presidentepoiché è l’unico candidato a presentare domanda dopo la scadenza del 5 gennaio. La rielezione ufficiale avverrà il 5 aprile a Lisbona, durante il congresso. Lo sloveno guida dal 2016 il massimo organo del calcio continentale , occupando la poltrona che Michel Platini è stato costretto a lasciare. Anche Ángel María Villar ha partecipato a quella corsa elettorale, anche se alla fine non si è presentato alle elezioni.ha sconfitto Van Praag. In quella che è la sua seconda rielezione, non ha ...

