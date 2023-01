Noah Schnapp | il coming out della star di Stranger Things su TikTok

(Di venerdì 6 gennaio 2023), Will di, ha fattoout quest’oggi su. Dopo aver confermato che il suo personaggio nella serie tv Netflix è gay e innamorato di Mike (Finn Wolfhard), ora lo stesso attore si è espresso nei riguardisua sessualità, ironizzando sul fatto che quando ha detto ai suoi familiari e amici di essere gay, tutti gli hanno risposto che lo sapevano già. @I guess I’m more similar to will than I thought? original sound – princessazula0 La sessualità del giovane protagonistaserie Netflix è finita al centro dell’attenzione dopo l’intensa scenaquarta stagione in cui si confronta con Mike, dandogli consigli sul suo rapporto con Eleven, per poi ...

