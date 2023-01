Noah Schnapp gay | il Will di Stranger Things fa coming out | ' Ora sono felice | mi sono nascosto per 18 anni'

BadTaste.it Cinema

'Sono gay e mi sono nascosto per troppo tempo. Adesso sono me stesso'. Il coming out di, star di Stranger Things , è stato iconico: l'attore che su Instagram conta 27 milioni e mezzo di follower ha dichiarato di essere molto più simile al suo personaggio ' Will ', di quanto ...Stranger Things ha messo in chiaro un particolare riguardo un suo personaggio principale; Will Byers è gay.fa coming ... Noah Schnapp, coming out su TikTok: "Immagino di essere più simile a Will Byers di quanto pensassi!" Noah Schnapp, uno dei volti principali della serie-record "Stranger Things", ha fatto coming out attraverso un video ironico pubblicato su Tik Tok.L'attore diciottenne, star di Stranger Things dove interpreta l'omosessuale Will Byers, ha fatto coming out con un video condiviso su TikTok in cui ha scritto: «Quando ho finalmente detto ai miei amic ...