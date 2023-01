Noah Schnapp fa coming out su TikTok | «Sono più simile a Will Byers di quanto pensassi»

BadTaste.it Cinema

fa coming out e rivela di essere di essere gay . L'attore è conosciuto per aver interpretato Will Byers nella serie di Netflix, Stranger Things . Il celebre 18enne ieri sera, 5 gennaio, ...gay Tutti lo sapevamo e adesso anche la star di Stanger Things ha trovato il coraggio di lasciarsi andare ad un naturale e, se vogliamo, divrtente, coming out su Tik Tok. La star di ... Noah Schnapp, coming out su TikTok: "Immagino di essere più simile a Will Byers di quanto pensassi!" L'attore diciottenne, star di Stranger Things dove interpreta l'omosessuale Will Byers, ha fatto coming out con un video condiviso su TikTok in cui ha scritto: «Quando ho finalmente detto ai miei amic ...Nella didascalia del video pubblicato su TikTok, infatti, Schnapp ha menzionato proprio Will Byers, scrivendo: “immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi!”. Poi in sovraimpressione ha ag ...