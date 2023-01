Noah Schnapp fa coming out e svela la reazione dei suoi amici | “Sono gay”

Leggi su biccy

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Per anni i media e i fan hanno discusso della presunta omosessualità del personaggio cheinterpreta in Stranger Things e alla fine a fareout è stato l’attore. Il 18enne in un video pubblicato su TikTok ha dichiarato di essere gay ed ha anche rivelato come l’hanno presa ie la famiglia:”Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi! Quando finalmente ho detto a tutti i mieie alla mia famiglia di essere gay dopo essermi nascosto per 18 anni perché ero impaurito loro mi hanno detto: ‘Ma lo sapevamo’“. Bravo, così si fa!comes out as gay: “I guess I’m more similar to Will than I thought” pic.twitter.com/Vg5swfGMTi — Pop Base (@PopBase) January 5, ...