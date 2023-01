Noah Schnapp fa comig out su TikTok | “Ero terrorizzato da 18 anni”

(Di venerdì 6 gennaio 2023)è omosessuale. L’attore, celebre per la serie Stranger Things, ha voluto parlarne apertamente attraverso un messaggio su, da cui emerge quanto non sia stato semplice per lui uscire allo scoperto. Anzi, era dache lui eradalla possibile reazione di molti dei suoi affetti, ma tutti hanno accolto la cosa con grande serenità. “Quando ho finalmente detto ai miei amici e alla mia famiglia di essere gay dopo esserne statoper ben 18(la sua età, ndr) – ha dichiarato-. La loro reazione è stata: ‘Lo sapevamo’”. L’interprete di Will Byers ha voluto essere ironico, sottolineando quanto lui non sia poi così diverso dal personaggio che gli ha regalato la popolarità, anche lui ...

