Noah Schnapp di Stranger Things fa coming out | “Sono gay | ho avuto paura di dirlo”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Unout via social. L’attorediè gay. Molto popolare tra i giovani,nella seguitissima serie Netflix interpreta il personaggio di Will. L’attore ha fattoout su TikTok rivelando pubblicamente la sua omosessualità. In un video a cuore aperto, ha svelato qualile sue preferenze sessuali e ha rivelato di essere riuscito a dire a tutti di essere gay dopo averneper ben 18 anni. “Quando ho finalmente detto ai miei amici e alla mia famiglia di essere gay dopo esserne stato terrorizzato per ben 18 anni – ha dichiarato– la loro reazione è stata: “Lo sapevamo”. Un messaggio molto toccante il suo, che pur con tanta ironia racconta come ...

