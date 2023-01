NJPW | Grande successo per Wrestle Kingdom 17 | record di visualizzazioni

(Di venerdì 6 gennaio 2023) L’ultima edizione dell’evento più importante dell’anno per laè stato un evento storico, in quanto ha visto lavorare per la prima volta insieme star di, WWE e AEW. Questo si è rivelato un aspetto cruciale in quanto l’evento ha finito per battere ildi spettatori per la prima volta. Uninternazionale Il servizio di streamingWorld ha finito per essere uninternazionale in quanto ha ottenuto undi 92.409 nuovi utenti sulla piattaforma, il 30% di quegli utenti ha utilizzato il feed inglese e proveniva dall’estero. L’evento ha visto anche il ritorno del tifo dei fan per la prima volta al Tokyo Dome dall’inizio della pandemia. Ciò ha sicuramente aggiunto molto all’atmosfera generale ...

Wrestle Kingdom 17 non è ancora terminato del tutto, dato che il prossimo 21 gennaio si terrà il Day 2 dello show con il tema NJPW vs NOAH.