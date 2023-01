Nima Benati | la vacanza è bollente | con quel bikini manda tutto in tilt

(Di venerdì 6 gennaio 2023)sta mettendo in mostra sempre di più il proprio corpo con delle foto uniche e anche quando va inriesce a stupire tutti. La bellezza deve essere sempre premiata equesto lo sa davvero molto bene, perché inizialmente il suo mestiere eralo di fotografa e di selezionatrice di splendori femminili da immortalare e rendere unici. Il “problema”, se così lo vogliamo chiamare, è che anche la splendida bolognese a un certo punto è stata ammirata da alcuni colleghi che hanno deciso di portarla dall’altra parte della barricata, da fotografante a fotografata. InstagramIl suo nome dunque non è diventato più noto e famoso solamente all’interno del mondo dello spettacolo, ma anche il grande pubblico ha imparato a conoscerla e apprezzarla sempre di più, facendola ...

Elle

#JoinTheClub Fashion Pills: mercoledì e "occhio" all'eyewear, Linda Farrow xè qui (Credits: courtesy of press office) Anche per la festive season 2022 Linda Farrow ha messo sotto l'...TE (Laura Pausini) Spot Sky Glass Morellato - Start Eyed (Jane & The Boy) Spot Morellato con Aurora Ramazzotti ekoda - Is That Clear (Nick Waterhouse) Spot koda Intimissimi - Amore (... Nima Benati racconta i gioielli morellato autunno inverno 2022