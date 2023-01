Nicoletta Braschi | chi è la moglie di Roberto Benigni e il drammatico incidente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 gennaio 2023), nota attrice protagonista femminile di film come “Johnny Stecchino” e “La Vita E’ Bella” diretti daè anche ladel regista dal 1991. Stasera vedremo il cineasta toscano leggere il Quinto Canto dell’Inferno della Divina Commedia nella replica dello show andato in onda nel 2007 in occasione del Dantedì, giornata nazionale dedicata al sommo poeta. Di origini romagnole, laa 20 anni si trasferisce a Roma per frequentare l’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica. Il debutto è datato 1980 sul palco teatrale con “Tutti Al Macello” di Salvatore Cardone. La collaborazione coninizia nel 1983 per “Tu Mi Turbi”. Due anni dopo la vediamo nella pellicola di Giuseppe Bertolucci “Segreti Segreti”. Nel ...