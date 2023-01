Nettuno | nei giardini dell’ex presidio della Finanza nasce un parco giochi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Idiospiterà a breve unper bambini. Un progetto che sta per prendere il via e andrà a rispondere alle esigenze dei più piccoli cittadini che potranno contare a breve su un’area svago nel quale trascorrere i loro momenti liberi, grazie anche all’allestimento di. È previsto, a breve, l’avvio dei lavori per portare a compimento il piano di intervento. Quando prenderanno il via i lavori L’apertura del cantiere per dare il via ai lavori di sistemazione deiGuardia di, bonificati questa estate, che saranno definitivamente riaperti al pubblico, è ...