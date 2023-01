Nelle librerie dal 10 gennaio | il libro è stato messo per errore in vendita in Spagna Ecco alcuni estratti

Leggi su amica

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tra le pagine di Spare il principe Harry ha deciso di dire tutto. Di raccontare la sua verità, non tenendo nascosto nulla. Ora bisogna vedere come reagirà la Casa Reale britannica alle rivelazioni del Duca (foto: AP) No, non bisogna aspettare il 10, come annunciato dalla casa editrice Penguin Books, per trovaree online Spare, l’autobiografia scritta dal principe Harry. Perché in, per, l’hanno messa incinque giorni prima nonostante sugli scatoloni ci fosse il divieto. E oggi, in Rete, non si fa parla d’altro che del contenuto dello scandaloso memoir del Duca di Sussex. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUL PRINCIPE HARRY Dalla lite con William ai talebani uccisi in Afghanistan fino ai dubbi sulla paternità: di cosa parla il ...