Nel testo di Ridere Ancora de Le Vibrazioni il terrore della pandemia e l’invito a combattere

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 gennaio 2023)de Leci racconta che non è mai troppo tardi per riprendere in mano i propri giorni dopo averli consumati nella paura e nella solitudine. La risata, il sorriso e tutto ciò che fa parte del mondopositività possono essere un’di salvezza quando tutto sembra crollare. Non a caso, dietro questa ballata in 6/8 impreziosita dalla voce inconfondibile di Francesco Sarcina, c’è un messaggio fortissimo. Come dice lo stesso cantautore: “È un brano per non dimenticare, ma non per vivere nel, semmai per imparare e fare meglio perché l’essere umano tende a scordare facilmente. Una canzone che parla del saper dare valore alassieme alle persone importanti”.de Le ...