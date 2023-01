Nel Mediterraneo si investe capitale politico per la stabilità

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nel giro dell’ultimo mese ci sono stati almeno tre incontri ufficiali per costruire ponti e alleviare differenze all’interno di scenari di tensione che segnano da tempo il. Il ruolo di contatto fornito da alcuni attori regionali per disinnescare potenziali hotspot di destabilizzazione fa supporre che il flusso dialogante che caratterizza questa fase storica del bacino sta continuando, nonostante lo scombussolamento procurato dalla guerra russa in Ucraina — che potrebbe far sentire i suoi più pesanti effetti proprio sul. A metà dicembre, la Grecia e la Turchia hanno rinnovato gli sforzi reciproci per colmare le loro differenze e ripristinare il dialogo attraverso un incontro tra alti funzionari che si è svolto a Bruxelles. Il direttore dell’Ufficio diplomatico del primo ministro greco, l’ambasciatrice Anna-Maria Boura, ha ...

Il Fatto Quotidiano

...che non sta riuscendo ad impedire l'intromissione di correnti piuttosto umide sul... Tale situazione si protrarrà anchepomeriggio, con accenno a qualche schiarita e cieli che a quel ...I respingimenti dei migrantiavvengono con il concorso della Guardia Costiera libica, che li consegna alle forze dell'ordine di un Paese ancora di fatto in guerra civile: milizie non ... La Russia schiera i missili ipersonici Tsirkon nel Mediterraneo: armata la fregata Ammiraglio Gorshkov Meteo Roma - Tempo stabile e asciutto in città con qualche foschia e qualche pioggia possibile nel Weekend: ecco le previsioni ...Nel dicembre 2015 un orso bianco si aggirava per le strade di Roma. Per fortuna di residenti e turisti, non era un vero orso, ma una protesta di Greenpeace che avvisava dei rischi per la fauna artica ...