Nel 2023 TUTTI coloro che superano la Quota 103 sono già in pensione o possono chiedere l’anticipo | tranne i nati nel 1957

Adnkronos

Stafford è morta lunedì 2 gennaiosuo cottage di Shoreham,Sussex, nell'Inghilterra meridionale, all'età di 97 anni, come riporta oggi il "Guardian". L'eccezionale portfolio della Stafford ...... osservando anche un minuto di silenzio nella sala conferenze per lui ed Ernesto Castano, storico difensore juventino e campione d'Europa con l'Italia1968 morto ieri a 83 anni. "Sono stati due ... Dai trasporti alla tv, ecco i bonus cancellati nel 2023 Chi conosce da vicino le soluzioni Twinkly sa che la scalabilità delle soluzioni dell’azienda italiana non ha pari nel mondo dell’illuminazione smart: a partire dall’albero di natale, dalle ...Un riepilogo di ciò che è successo al botteghino nel 2022 e i campioni di incasso a livello nazionale e globale ...