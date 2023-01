Nba | la lista dei buoni propositi per il 2023

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Se la fine dell’anno è il momento dei bilanci, l’inizio di quello nuovo porta tradizionalmente con sé le liste dei. E così, dopo aver fatto il punto della situazione sugli ultimi dodici mesi dell’Nba, ora è tempo di guardare avanti. Quello appena iniziato sarà un anno di cruciale importanza per la lega, sotto diversi punti di vista. L’agenda del commissioner Adam Silver presenta una serie di criticità da risolvere e traguardi da raggiungere che avranno un significativo impatto sul futuro. Tanto nei programmi di crescita ed espansione dell’Nba, quanto nei meccanismi che regolano, dentro e fuori dal campo, la competizione tra le franchigie. Il futuro dell’Nba La prima priorità, nonché la condicio sine qua non per lo svolgimento del campionato, è il rinnovo dell’accordo di Contrattazione Collettiva (Cba). La lega, i proprietari e ...

Sky Sport

Ladei giocatori più votati per l'All - Star Game nella classifica parziale resa nota dallaha fatto discutere: Bleacher Report ha quindi redatto l'elenco di quelli finiti "troppo in alto" ...Ecco lacompleta con le top - 10 dei giocatori più ... All-Star Game NBA, i grandi esclusi dalla classifica parziale secondo Bleacher Report La superestrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, lidera la votación de los fanáticos para el Juego de Estrellas de la NBA.Serata inoltre speciale per il primo, che ha superato Tim Duncan nella lista dei migliori realizzatori di sempre in NBA, portandosi al 15° posto. A Cleveland non bastano i 46 punti di Garland . RISULT ...