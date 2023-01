NBA | i risultati della notte 6 gennaio | Paolo Banchero | Lauri Markkanen e Jayson Tatum protagonisti assoluti

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Si sono giocate quattro partite nellaNBA, tutte chiuse con margini dal mediamente all’abbastanza importante. Nessuna, comunque, ha avuto i crismi del decisivo per le varie zona di classifica delle due Conference. Andiamo a scoprire quanto accaduto sui parquetpallacanestro più famosa del mondo. Nonostante la gran performance di(30 punti, 9 rimbalzi e 3 assist), per la terza volta in stagione oltre quota 30, gli Orlando Magic (14-25) cedono di fronte ai Memphis Grizzlies (25-13 per 115-123. In quota ospite a brillare sono Ja Morant, 32 punti, e Jaren Jackson Kr. con una doppia doppia da 31 e 10 rimbalzi, oltre al grande supporto dalla panchina con Ziaire Williams a 16. Travolgenti i Boston Celtics (27-12) sui Dallas Mavericks (22-17): arriva un mastodontico 95-124 a favore ...