Navas gioca al posto di Donnarumma Ma il Psg vuole sbarazzarsene

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La storia di Keylorcon il Psg potrebbe concludersi in questa sessione di mercato. Stando a quando riporta l’Equipe il costaricano sarebbe chiuso dae può essere al massimo titolare in Coppa di Francia contro il National per i trentaduesimi di finale. L’ex Real Madrid è in attesa di disposizioni sul futuro ma non sarebbe più di disad accettare il ruolo di secondo.sembrava a un passo dal Napoli alla fine del mercato estivo, ma l’affare sfumò per la buona uscita che chiedeva il portiere. Mai divergenza è stata tanto gradita al Napoli: con l’affare sfumato si è puntato definitivamente su Meret che ha visto la sua esplosione senza secondi “scomodi”. L’ex Udinese era a un passo dallo Spezia, per far spazio all’ex Real. Il 36enne costaricano ora sarebbe sul piede di partenza anche perché il Psg ...