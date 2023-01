Napoli | Sacchi punge Kvaratskhelia | “Contro l’Inter pensavo giocasse il fratello”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il campionato di Serie A è ripartito dopo la lunga sosta per i Mondiali, e ha subito portato con sé una novità rispetto alla prima parte di stagione, ovvero la sconfitta del. A San Siro,, gli uomini di Luciano Spalletti sono infatti andati inalla prima sconfitta stagionale, venendo battuti per 1-0 dai nerazzurri, grazie al gol di Dzeko. “Il campionato è stato riaperto”, esordisce Arrigonel commentare quanto visto pochi giorni fa, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Poi, una stoccata a, assoluto dominatore negli scorsi mesi ma ben limitato dalnella sfida di San Siro: “Mi sono chiesto se quello che stavo vedendo non fosse ilgemello… Alcuni giocatori non sembravano ...

