Napoli | Raspadori | persa brillantezza ora ritroviamoci

Tutto Napoli

Stiamo lavorando per tornare a fare il. Anche dopo un risultato negativo conta sempre come si reagisce".pensa alla sfida di domenica contro la Sampdoria: "La nostra volontà - spiega ...E' stato undiverso da quello che avevamo lasciato a novembre, deve ritrovare vitalità e ritmo. Ha deluso Un po', ma seavesse segnato ora staremmo parlando di altro. Certo la ... Raspadori: "Riscattiamo l'Inter! Posso giocare ovunque. Napoli pazzesca, non è mai arrivato l'inverno" Michele Plastino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, esortando ad abbandonare le teorie complottistiche ...NAPOLI, 06 GEN - "Questo periodo di sosta ci ha fatto perdere un po' di brillantezza, dobbiamo continuare a lavorare per tornare a fare il Napoli della prima parte di stagione". Lo ha detto l'attaccan ...