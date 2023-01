Napoli | il ruggito di Raspadori | «Siamo forti | ora dimostriamolo»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Giacomo, attaccante del, ha parlato in vista dei prossimi impegni che attendono gli azzurri Giacomo, attaccante del, ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. LE PAROLE – «Questo periodo di sosta ci ha fatto perdere un po’ di brillantezza, dobbiamo continuare a lavorare per tornare a fare ildella prima parte di stagione, sta a noi ritrovare quell’entusiasmo che avevamo costruito. La nostra volontà è riscattare il ko contro l’Inter. Ci concentriamo su quello che pose dobbiamo fare, su dove c’è da migliorare, sappiamo di esseree va dimostrato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TMW Radio

... che di attenzione alla propria porta ne ha avuta poca prima del, visti i 22 gol subiti nelle prime 15 gare. Un flagello. I nerazzurri, pur spinti dall'impressionantedel Meazza tutto ...Grazie a questo successo la squadra di Pioli sale a 36 punti in classifica tornando subito a mettere pressione alcapolista, a +5 ma impegnato stasera a San Siro contro l'Inter. Nulla da fare ... Ecco il ruggito dell'Inter: contro il Napoli basta l'1-0 DECISIVO – Edin Dzeko non smette più di segnare in questa stagione. – La Lega Serie A omaggia il ruggito di Dzeko contro il Napoli. La Lega Serie A omaggia su Twitter la bellissima rete di Edin Dzeko ...L’Inter vince il primo vero scontro diretto contro il Napoli. News 24 ore su 24, approfondimenti e rubriche sul mondo del calcio.