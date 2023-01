Napoli | definito lo scambio con la Sampdoria | che prende un nuovo portiere

(Di venerdì 6 gennaio 2023) E' tempo di visite mediche per Bereszynski al. Il terzino destro polacco arriva dalla, dove va in cambio il giovane italiano...

... alla Samp Zanoli in prestito Tuttoanche per uno scambio con la Sampdoria che sarà la prossima avversaria della squadra di Spalletti. Bereszyski è un nuovo difensore dele sarà l'...... Inter -e Udinese - Empoli. Nonostante la tecnologia di Dazn sia rimasta resiliente e abbia ... l'AgCom) haa gennaio del 2022. Le persone hanno 7 giorni di tempo - dalle gare di ... Napoli: definito lo scambio con la Sampdoria, che prende un nuovo ... Bereszynski e Contini al Napoli, mentre Zanoli andrà alla Sampdoria: tutto risolto, l'affare si chiuderà prima dello scontro diretto. I dettagli ...Dazn chiede «scusa» ad «alcuni suoi clienti» interessati dal disservizio per Inter-Napoli, «che è stato causato da una terza parte», e valuterà «azioni per tutelare il servizio offerto», perché «la qu ...