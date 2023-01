My Way Armani | Sydney Sweeney è il volto del nuovo profumo

AMICA - La rivista moda donna

Myè una fragranza fresca che racchiude in modo perfetto quella parte di me stessa che voglio condividere con gli altri " MyParfum, la nuova campagna della fragranzaLa nuova campagna ...Sydney Sweeney entra a far parte della squadra diBeauty , diventando il nuovo volto di MyParfum , oltre che del make up firmato Giorgio. - - > Protagonista della nuova campagna, ... Sydney Sweeney per My Way: «la fragranza racchiude una parte di me» Sydney Sweeney is used to going against the grain. “I’ve always done things my way, whether it was pursuing acting—because that was such a different career choice than most people where I grew up—or ...Sydney Sweeney is the new face of Armani's MY WAY fragrance campaign. The 25-year-old actress - known for her roles as Cassie Howard in HBO drama 'Euphoria' - has teamed up with Armani Beauty for the ...