Morto Simba a Napoli | il bambino di tre anni ucciso dal latte materno ricco di sostanze stupefacenti

Commozione e dolore a Napoli per la morte, a causa di una serie di patologie di cui soffriva, di Simba, il bimbo di 3 anni accolto nella comunità "La Casa di Matteo" dove ha praticamente vissuto fin dalla nascita. Il piccolo era nato in una baracca da una madre con problemi di droga ed era stato abbandonato. La donna, che viveva in una baracca, senza alcun aiuto, l'aveva portato in ospedale ed abbandonato. Il piccolo era assistito presso la 'La casa di Matteo' per orfani.