Morto in alternanza scuola-lavoro | nessun risarcimento alla famiglia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Roma, 6 gennaio – Chiamiamola con il suo nome:. Stage è una parola francese che al Ministro Sangiuliano potrebbe non piacere, soprattutto gli da una patina troppo seria e professionale per quello che in realtà è: un meccanismo diobbligatorio non retribuito. Un meccanismo che lo scorso anno ha mietuto tre vittime tra gli studenti italiani: ed ora le famiglie subiscono la beffa. L’Perchè è importante chiamarla con il suo nome? Perchè la identifica in una storia politica ben precisa: quella del Partito Democratico di Matteo Renzi. Stage è tropo vago, può essere tutto e niente. Invecefa capire che sono gli studenti superiori quelli ...

la Repubblica

Da quel giorno i genitori del 18enne non si danno pace, vogliono sapere come èil figlio e ... una condizione improbabile vista l'età media di chi pratica l'scuola - lavoro. Per la ...- Il ragazzo si trovava in azienda come stagista e non come operaio della ditta dove stava svolgendo il periodo obbligatorio di. Condizione per la quale non è previsto alcun indennizzo Venezia, niente risarcimento per la famiglia dello studente morto in alternanza scuola-lavoro La famiglia di Giuliano De Sete, il ragazzo di 18 anni morto mentre stava facendo uno stage, non riceverà alcun risarcimento. La spiegazione dell’Inail.VENEZIA - Non ci sarà nessun risarcimento per i genitori di Giuliano De Seta, lo studente 18enne di Ceggia (Venezia), morto il 16 settembre scorso, in un incidente in fabbrica, durante il periodo di a ...