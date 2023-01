Morto Gianluca Vialli | un campione dentro e fuori dal campo di calcio

La Gazzetta dello Sport

Bandiera di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, da tempo era in cura per un cancro al pancreas Un altro grande campione del calcio ci ha lasciato: a 58 anni èa LondraVialli, bandiera di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea che da tempo era in cura per un cancro al pancreas. Durante la sua carriera da calciatore è stato considerato uno ...Le parole in esclusiva a Notizie.com Anche Fulvio Collovati ricordaVialli ,oggi a soli 58 anni. E in esclusiva a ' Notizie.com ' racconta l'avversario oltre che il compagno. I due, infatti, hanno condiviso l'esperienza del Mondiale in Messico nel 1986 ... Gianluca Vialli morto per la recidiva del tumore: la sua lunga battaglia contro il cancro al pancreas Londra, 06 gennaio 2023 L'omaggio del Chelsea all'ex calciatore e allenatore Gianluca Vialli, morto a Londra all'età di 58 anni. Nel video i migliori momenti della sua carriera.(LaPresse) - La Sampdoria ricorda Gianluca Vialli, morto a 58 anni per un tumore. Il club ligure sul suo profilo Twitter ha diffuso un ...