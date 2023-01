Morto Gianluca Vialli | Renzi | “Un campione anche per come ha affrontato la lotta contro il cancro”

Agenzia ANSA

Genova rende omaggio aVialli,a 58 anni a Londra per via di un tumore al pancreas, con uno schermo che rimanda immagini dell'ex giocatore della Sampdoria sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria. ...Commenta per primo Anche Silvio Berlusconi , patron del Monza , ha voluto salutare per l'ultima voltaVialli ,oggi. Lo ha fatto con un post sul proprio account Instagram. 'La scomparsa diVialli provoca un grande dolore . Se ne va un grande uomo prima che un grande campione, ... Addio a Gianluca Vialli, la famiglia: 'Il suo esempio per sempre nei nostri cuori' - Calcio Paulo Sousa piange Vialli: «Un giorno ci ritroveremo». Lo straziante messaggio dell’ex giocatore della Juventus Commovente e straziante il messaggio dedicato da Paulo Sousa all’amico Gianluca Vialli.La notizia che non volevamo sentire è arrivata: Gianluca Vialli non ce l’ha fatta. L’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juve e Chelsea è morto all’età di 58 anni, dopo tre settimane di ricovero a ...