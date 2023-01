Morto Gianluca Vialli | la malattia che ha colpito l’ex calciatore di Juventus e Sampdoria

Corriere dello Sport

TORINO. E'stamattina, all'età di 83 anni, Ernesto Castano, per 12 stagioni uno dei pilastri della difesa ... quasi accanto alla Thyssen, e che da tempo - guidata dal figlio" si è ......] In Primo Piano Sport E'il gigante Burgnich Posted on 26 Maggio 2021 26 Maggio 2021 AuthorFirpo E'Tarcisio Burgnich uno dei migliori difensori della storia del calcio ... Gianluca Vialli è morto: altro grave lutto per il mondo del calcio Gianluca Vialli, ex attaccante, tra le altre, di Sampdoria e Juventus, si è spento all'età di 58 anni dopo aver lottato contro un tumore al pancreas. Ad annunciarlo è Il Secolo XIX: "Luca Vialli se n’ ...È morto Gianluca Vialli. L'ex calciatore e dirigente della Nazionale si è spento a 58 anni, dopo una lunga battaglia con il tumore al pancreas. Negli ultimi giorni ...