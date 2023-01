Morto bambino di tre anni nella Casa di Matteo di Napoli | il web piange Simba

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non ce l'ha fatta il piccolo, ilcosì soprannominato in ricordo della forza e del coraggio del Re Leone dei cartoni animati. Il piccolo è stato assistito con...

Leggi anche > Cade nel pozzo profondo 35 metri:di 10 anni muore dopo 4 giorni (come ... Il cordoglio 'Simba - dice l'assessore comunale di Napoli, Luca Trapanese - èsereno ed amato nella ...Il piccolo Simba non ce l'ha fatta, è stato stroncato da una crisi respiratoria ed ètra le braccia dell'assistente sociale che anni fa lo aveva salvato. Il, a cui era stato affidato il nome del figlio del Re Leone per la forza e il coraggio con i quali stava combattendo ...Spesso e volentieri, dagli ospedali del Sud - della Calabria in particolare - si leggono storie di malasanità, di pazienti curati tardi o male, di storie drammatiche e di famiglie ...La storia dei tre re Magi Gaspare, Melchiorre e Baldassarre partirono dalle lontane terre d’Oriente, seguendo la stella cometa ...