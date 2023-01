Morte Vialli | Malagò | “Lo sport perde un grande campione e uomo”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Questa mattina ci ha lasciati Gianluca, un, un fuoriclasse, un simbolo del calcio italiano. Se n’è andato a Londra, a soli 58 anni dopo aver combattuto, come faceva in campo, contro un male perfido e incurabile. (leggi qui) Tra i più grandi centravanti nella storia azzurra, è stato uno dei pochissimi calciatori ad aver vinto tutte e tre le principali competizioni Uefa per club, unico fra gli attaccanti. Ha vinto anche altri numerosi trofei, sia nazionali sia internazionali. Tra i suoi record viene ricordato il titolo di capocannoniere dell’Europeo Under-21 1986, della Coppa Italia 1988-1989 — in cui ha stabilito, con 13 reti, il record assoluto di realizzazioni in una singola edizione —, della Coppa delle Coppe 1989-1990 e della Serie A 1990-1991, anno in cui vinse lo scudetto con la Sampdoria. Tra il 1985 e il 1992 ha totalizzato 59 ...