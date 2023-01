Morte Vialli | la moglie di Mihajlovic posta una foto del giocatore con Sinisa | “Sai quante partite lassù”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ariannadel compianto, ha voluto dedicare un post sui social per ricordare Gianluca, scomparso all’età di 58 anni. Nellapubblicata dalla donna, sono immortalatisu un campo da gioco, rispettivamente con le maglie di Juventus e Sampdoria. “Sai…” recita invece la descrizione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni(@arianna) SportFace.

Agenzia ANSA

"Sai quante partite lassù...". Arianna Mihajlovic ricorda Gialucascomparso oggi, tre settimane dopo ladi Sinisa: lo fa mettendo un cuore e la foto die Mihajlovic avversari in campo, il primo con la malia della Juve e suo marito con quella ...Un minuto di raccoglimentosarà ricordato in tutti i campi italiani con 1' di raccoglimento. ... La suaè stato un pugno nello stomaco. Tante le reazioni arrivate da personaggi del mondo ... È morto Gianluca Vialli “Ciao Gianluca”: la Juventus saluta così Gianluca Vialli, scomparso all’età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas. Fedez ricorda Gianluca Vialli, con il quale aveva condiviso le paure, i timori ...Ciao Luca, compagno di viaggio. Gianfranco”. È il messaggio scritto su Instagram da Gianfranco Zola (56 anni) per Gianluca Vialli, l'ex centravanti di Sampdoria e Juventus, capo delegazione degli ...