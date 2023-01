Morte Vialli | la lettera della Sampdoria | “Ora sei con Mantovani e Boskov”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ha fatto la storia con la magliaGianluca, scomparso oggi a 58 anni. Tra Paoloe Vujadin, lo ricorda il club blucerchiato in una commovente. “C’è già chi ti immagina tra Paolo e Vuja, felici di riabbracciarti ma altrettanto stupiti di rivederti così presto. Sì, presto Luca. Troppo presto. Dicono che non si sia mai pronti per salutare un compagno di viaggio e, purtroppo, è davvero così. Il tuo compagno di viaggio – come avevi deciso di chiamarlo – ti ha fatto scendere dal treno a 58 anni, strappando infame il tuo biglietto per nuovi orizzonti e traguardi. Un biglietto per la vita che, in fondo, valeva un po’ per tutti i tifosi blucerchiati. Di strada insieme ne abbiamo fatta parecchia, crescendo e cercando, vincendo e sognando. Sei ...

LONDRA - Non solo in Italia si piange per la scomparsa di Gianluca, morto a Londra a 58 anni nella clinica in cui era ricoverato dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas . La triste notizia è stata riportata dai siti di tutto il mondo e ha suscitato ...Ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire - confessa- . Mi rendo anche conto che il concetto dellaserve per capire e apprezzare la vita. L'ansia di non poter ... È morto Gianluca Vialli Dal 2004 Vialli ha svolto anche attività nel campo del sociale con la creazione, assieme Massimo Mauro e a Cristina Grande Stevens, la 'Fondazione Vialli e ...La scomparsa di Gianluca Vialli ha scatenato una valanga di reazioni, ricordi e commenti in tutto il mondo calcistico. E non solo. Ha preso la parola ...