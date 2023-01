Morte Vialli | il pensiero di Baggio | «Porta il tuo amato pallone lassù»

(Di venerdì 6 gennaio 2023), anche Robertoha dedicato un dolceall’ex compagno e amico scomparso a 58 anni Robertoha dedicato una Gianluca. Le sue dichiarazioni rilasciate all’Ansa. PAROLE – «È sempre difficile accettare e comprendere il mistero della vita. Soprattutto quando vieni strappato all’affetto dei cari così giovane e così presto. Caro Gianluca, auguro al tuo viaggio celeste di essere avvolto dalla luce tranquilla per il tuo eterno riposo. Il mio più profondolo rivolgo a sua moglie, ai figli, ai genitori, ai fratelli, ai cari amici. Con il tuo sorriso e l’allegriaancheil tuo. A noi rimarrà per sempre il tuo ...

Agenzia ANSA

Le immagini dell'ex campione della Sampdoria sul Palazzo della Regione. Genova ha ricordato anche così Gianluca, eroe dello scudetto blucerchiato ...Gianlucaè morto La famiglia diha confermato ladell'ex campione con una nota. 'Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca- fanno sapere - . ... Addio a Gianluca Vialli, la famiglia: 'Il suo esempio per sempre nei nostri cuori' - Calcio I post di Conte, Lippi e Buffon. Una giornata triste per gli appassionati di calcio, che questa mattina si sono svegliati apprendendo la notizia della morte di Gianluca Vialli. Vialli, i commoventi ri ...Mario Melazzini ricorda l'incontro col campione scomparso: lui malato di Sla, Vialli colpito, insieme all'amico Massimo Mauro, da come quella patologia facesse vittime fra i calciatori. Ne nacque Fond ...