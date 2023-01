Morte Vialli | il commovente messaggio di Baggio | “Porta il tuo amato pallone”

Agenzia ANSA

Le parole di Riccardo Cucchi ai microfoni di calciomercato.it in onda su TV PLAY. Il suo ricordo di Gianluca. Come un fulmine a ciel sereno, la notizia delladi Gianlucaè arrivata come una mazzata, questa mattina. Lottando come un leone, con le unghie e con i denti,non è riuscito a far fronte al 'mostro' che si portava dietro da tempo.Genova rende omaggio a Gianluca, morto a 58 anni a Londra per via di un tumore al pancreas, con uno schermo che rimanda immagini dell'ex giocatore della Sampdoria sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria. Sull'... Addio a Gianluca Vialli, la famiglia: 'Il suo esempio per sempre nei nostri cuori' - Calcio I funerali di Gianluca Vialli si svolgeranno nei prossimi giorni a Londra in forma privata. E, con tutta probabilità, la data non verrà resa nota. La decisione è stata ...(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "E' sempre difficile accettare e comprendere il mistero della vita. Soprattutto quando vieni strappato all'affetto dei cari così giovane e ...