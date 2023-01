Morte Vialli | Ferrara | “Eri come un fratello | come si fa a lasciarti andare via?”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Attraverso il suo profilo Instagram, Ciroha voluto dedicare un pensiero al suo ex compagno di squadra Gianluca. “si fa a? Eriun. #capitano” scrive, aggiungendo a queste parole una foto in cui abbracciadopo la vittoria della Champions League del 1996 con la maglia della Juventus. SportFace.

' Resterai un esempio indelebile della nostra essenza, Luca': così la Cremonese , dove Gianluca debuttò nella stagione 1980 - 81, scrive sul proprio profilo social nel giorno delladell'ex giocatore, che a Cremona è nato e cresciuto. E gli dice ...'Ho appreso delladi Gianluca. Faccio questo video per ricordarlo, pur non avendolo mai conosciuto di persona mi ha dato una mano incredibile. Abbiamo subito entrambi lo stesso ... È morto Gianluca Vialli Attraverso il suo profilo Instagram, Ciro Ferrara ha voluto dedicare un pensiero al suo ex compagno di squadra Gianluca Vialli."Sai quante partite lassù...". Arianna Mihajlovic ricorda Gialuca Vialli scomparso oggi, tre settimane dopo la morte di Sinisa: lo fa mettendo un cuore e la foto di Vialli e Mihajlovic avversari in ca ...