Morte Vialli | ecco il ricordo commovente della famiglia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Hanno scelto poche parole ma dirette. Proprio come piaceva a lui. Ladi Gianluca, pochi minuti fa, ha voluto ricordarlo così : " Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa ...

Agenzia ANSA

La famiglia di Gianluca, pochi minuti fa, ha voluto ricordarlo così : " Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca. Circondato dalla sua famiglia è spirato la ...Fedez ricorda Gianlucain un video messaggio postato su Instagram, dopo la notizia delladell'ex calciatore, avvenuta oggi a soli 58 anni.dal 2017 era in cura per un tumore al ... È morto Gianluca Vialli "Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità" ...La scomparsa di Gianluca Vialli. Tantissimi i post social anche dal mondo della politica. La premier Meloni: "Re Leone in campo e nella vita".