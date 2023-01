Morte Vialli | Conte | “Sempre nel mio cuore | sei stato una fonte d’ispirazione”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Attraverso il suo profilo Instagram, Antonioha voluto ricordare Gianluca, scomparso all’età di 58 anni: “A cena insieme a Londra pochi mesi fa mentre ci divertivamo a ricordare tutte le nostre avventure e le battaglie sul campo. Purtroppo in questi ultimi anni ne hai dovuta combattere una grande e terribile di battaglia nella Vita – si legge – Ti ho detto e scritto che seiunaper me come mio Capitano e per come ti stavi dimostrando Forte, Fiero e Coraggioso, lottando come un leone contro questa malattia.nel mioAmico mio. Ciao Gianluca“. SportFace.

Agenzia ANSA

