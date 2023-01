Morte Vialli | Casini | “Campione in campo e fuori | come Mihajlovic”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) “Con profondo dolore e commozione, la Lega Serie A si stringe alla famiglia di Gianluca, indiscusso protagonista del calcio italiano e mondiale”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, commentando ladi Gianluca, stroncato da un cancro a 58 anni: “Gianluca ha lottato strenuamente, lasciandoci un’indimenticabile lezione di vita, e lo ricorderemo per sempreuomo che ha affrontato a testa alta una tremenda malattia. Lui,Sinisa, ha percorso con coraggio un sentiero difficile, fornendo un esempio che è stato di grande aiuto per tutti. Sono stati campioni in”. Al cordoglio si unisce anche il numero uno della Lega di B, Mauro Balata: “Il mondo del calcio italiano piange un grande uomo di ...

Corriere della Sera

A Dio Gianluca, Re Leone in campo e nella vita ", ha scritto sui suoi canali social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni . "Quello che ha fatto per la maglia azzurra non sarà mai ...Gianlucaè morto stroncato da un tumore al pancreas . Uno dei più letali, terza causa dioncologica in Italia che presto potrebbe diventare la seconda. Molti medici lo definiscono un tumore "... Gianluca Vialli è morto Addio Gianluca Vialli: il campione è morto a Londra, a 58 anni per cancro al pancreas. Cinque anni di battaglia, condivisa coi tifosi.È morto Gianluca Vialli: il calcio italiano piange un altro campione. Da tempo combatteva contro un tumore al pancreas ...