Morte Vialli | Allegri chiede un minuto di silenzio prima della conferenza stampa

Prosegue la commozione per la scomparsa di Gianluca, morto all'età di 58 anni dopo aver perso la battaglia contro un tumore al pancreas. Tra i messaggi e le dediche per l'ex attaccante e capo delegazione dell'Italia, in tanti stanno ...Prima della conferenza stampa di vigilia della sfida tra Juventus e Udinese, Massimiliano Allegri ha chiesto ai presenti di ricordare gli ex ... È morto Gianluca Vialli - Calcio "Ciao Luca resterai sempre nei miei pensieri e nel mio cuore come un grande e magnifico combattente. Prima sui campi di calcio e poi nella battaglia della vita! La tua coppa Europea è ...Numerosissime le reazioni e i messaggi di cordoglio del mondo del calcio alla notizia della morte di Gianluca Vialli. Proponiamo alcuni messaggi. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina: «Sono prof ...