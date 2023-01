Monza-Inter | Palladino in conferenza stampa | “Abbiamo bisogno del supporto di tutti“

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Raffaeleinalla vigilia diGiornata di vigilia per ildi Raffaeleche domani ospiterà l’all’U-Pawer Stadium nella diciassettesima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei biancorossi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. “deldi. Ho incontrato Juventus, Milan e ora. Noi siamo preparati, voglio tanto entusiasmo contro una squadra in salute che ha messo in difficoltà e ha battuto il Napoli. Noi arriviamo da un buon pari a Firenze e dobbiamo crederci, sapendo ...