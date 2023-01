Monza-Inter | Palladino in conferenza stampa | “Abbiamo bisogno del supporto di tutti“

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Raffaeleinalla vigilia diGiornata di vigilia per ildi Raffaeleche domani ospiterà l’all’U-Pawer Stadium nella diciassettesima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei biancorossi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. “deldi. Ho incontrato Juventus, Milan e ora. Noi siamo preparati, voglio tanto entusiasmo contro una squadra in salute che ha messo in difficoltà e ha battuto il Napoli. Noi arriviamo da un buon pari a Firenze e dobbiamo crederci, sapendo ...

... così come domani a Marassi in Sampdoria - Napoli, anche se siamo certi che la cosa si ripeterà pure sugli altri campi, a cominciare dai due anticipi (Juve a parte)e Fiorentina - ...tutte le notizie didove - vederla Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Quasi derby a Monza stasera alle 20:45 contro l‘Inter. I brianzoli sperano in un altro scalpo eccellente dopo quello della Juventus. Palladino non recupera Rovella e in attacco c’è il dubbio Petagna.Il calciomercato dell’Inter sta regalando uno scenario inatteso sul fronte uscite. Il Monza di Silvio Berlusconi, deciso a salvarsi in questa stagione d’esordio in A, ha messo nel mirino tre top playe ...