Monza | Galliani smentisce una notizia di mercato direttamente su Facebook | “Voglio tranquillizzare i tifosi”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Arrivano nuove notizie dida. L’amministratore delegato Adrianoha informato ibrianzolidai suoi profili social. L’argomento in questione è la partenza di Gytkjaer, giustiziere della Juventus che nelle ultime settimane sembra essere finito nel mirino di molte squadre.fa capire che però, al contrario di quello che si dice, il giocatore non si muoverà da. Foto: Gettycoccola il danese: “Il Vikingo non è sul” Sul proprio profilo, il condor è categorico: “Leggo in continuazione il nome di Gytkjaer accostato a molte squadre, ...