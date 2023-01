Monopoli vs Crotone pitagorici decisi a conquistare altri tre importanti punti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Serie C 21esima giornatavssabato 7 gennaio ore 17,30 stadio “Simone Veneziani”. Mogos, Tumminello e Bernardotto non saranno della partita. Le ultime dal calciomercato: Dal Napoli l’esterno Eugenio D’Ursi. In uscita il centrocampista Pasquale Giannotti in prestito al. Probabili formazioni:(3-4-1-2): Vettorel, De Santis, Drudi, Bizzotto, Viteritti, Hamlili, Piccinni, Corti, Rolando, Starita, Fella. All. Pancaro(4-3-3): Dini. Calapai, Golemic, Bove, Crialese, Petriccione, Carraro, Tribuzi, Chiricò, Gomez, Kargbo. All. Lerda Arbitro: Francesco Carrione di Città di Castello Ass. Mattia Bartolomucci di Ciampino – Fabio Catani di Fermo Quarto giudice: Leonardo Mastrodomenico di Matera Un arrivo e una partenza chiudono la prima settimana di calciomercato del ...

Calcio 2022 - 2023 Serie C Girone C Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaIlha reso nota la lista dei calciatori che prenderanno parte al match della ventunesima giornata del campionato di ... Serie C - Verso Monopoli-Crotone, Lerda: «È una gara molto insidiosa ma vogliamo iniziare bene il 2023»