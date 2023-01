Mondo del calcio ancora in lutto | si è spento Gianluca Vialli

Tuttosport

Dopo Pelé e Sinisa Mihajlovic, ilcalcio deve fare i conti con una nuova tragica scomparsa. È morto a Londra, dove era da tempo ricoverato, Gianluca Vialli . L'ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juve e Chelsea, oltre che ......notizia che è arrivata dopo voci che si rincorrevano da qualche tempo sul deterioramento della situazione medica dell'ex campione di Sampdoria e Juventus che ha gettato nello sconforto il... È morto Gianluca Vialli, aveva 58 anni: lutto nel mondo del calcio e dello sport La morte di Gianluca Vialli è un lutto doloroso per il mondo del calcio, anche e soprattutto per le squadre che hanno avuto l'ex bomber della Nazionale come proprio ...