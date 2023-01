Monaco-Rodez Coppa di Francia | 07-01-2023 ore 18 | 00 | convocati | formazioni | quote | pronostici Clement lascia a casa Embolo e Camara

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Per ildiè arrivato il momento dell’esordio stagionale indi; l’esordio della squadra del Principato avverrà incontro il, squadra di Ligue2. Per gli asemist la sofferta vittoria interna sul Brest allunga la serie di vittorie e avvicina sempre più la zona Champions, distante solamente tre punti. Ospiti che in campionato sono in piena zona retrocessione, e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

...00 Montpellier (Fra) -(Fra) 16:00 Stoccarda (Ger) - Luzern (Sui) 16:00 Boavista (Por) - Bordeaux (Fra) 16:30 Liverpool (Eng) - Milan (Ita) 16:30 Empoli (Ita) -(Fra) 17:00 Guingamp (Fra)......30 Offenbach (Ger) - Aue (Ger) 13:30 Augusta (Ger) - Heidenheim (Ger) 14:00 Duisburg (Ger) - Vitesse (Ned) 14:001860 (Ger) - Norimberga (Ger) 14:00 Montpellier (Fra) -(Fra) 14:00 ... Monaco-Rodez (Coppa di Francia, 07-01-2023 ore 18:00 ): formazioni, quote, pronostici Le Raf se déplace à Monaco, samedi 7 janvier à 18 heures, pour disputer son 32e de finale de Coupe de France. Un voyage inédit chez un géant du football français. Voilà ce qui attend le Rodez Aveyron ...Un match de gala et une affiche inédite pour Rodez ce samedi en 32èmes de finale de Coupe de France ...Les Sang et Or partent affronter l’AS Monaco à 18h (match à vivre dès 17h50 en intégralité sur no ...