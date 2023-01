Moda e tagli capelli | è gettonato il lob e i leggings in pelle di Pamela Camassa

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La bellasceglie sempre degli outfit molto glamour. Nell'ultimo periodo ha indossato deiine questi non possono assolutamente mancare nel guardaroba femminile dell'inverno 2023. Inoltre anche il suo lob è la giusta ispirazione, per le donne di tutte le età che vogliono apparire molto più giovanili. Adesso è arrivato il momento giusto, per scoprire molto attentamente le ultime novità della stagione più fredda dell'anno. Novitàinverno 2023 Ultimamenteha indossato un pullover con scollo rotondo. Si tratta di un modello molto comodo da portare e perfetto in ogni occasione. La modella ha abbinato anche un paio di. Il capo in questione è realizzato in, ed è ideale per mettere in evidenza la ...