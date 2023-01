Miriam Leone in bikini è da urlo | Curve da sogno

Leggi su ck12

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Conquistare i social con una foto? Ci è riuscitacon uno scatto insu una candida spiaggia bianca che ha immediatamente catalizzato l’attenzione del web Lei si è regalata un periodo di vacanza al termine di una fase lavorativa che l’ha tenuta a lungo impegnata, ma ai numerosi fan ha fatto un regalo sorprendente.ha da poco terminato il suo impegno sul set per la serie tv di Paolo Genovese “I Leoni di Sicilia” e si è imbarcata su un volo per l’Africa, paese scelto dall’attrice italiana per trascorrere le ferie.in vacanza, corpo da(ck12.it)Le riprese si sono concluse prima di Natale e lei lo ha annunciato su Instagram con il seguente messaggio: “Grazie per le emozioni di questi mesi, per i luoghi ...