Minacce ad automobilista | arrestato parcheggiatore abusivo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAveva minacciato un’che si era rifiutato di dargli dei soldi per il parcheggio. Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia lo hanno rintracciato in viale della Costituzione: S.E., 37enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è statoper resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per tentata estorsione, per aver esercitato l’attività di, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità poiché nei suoi confronti pendeva l’ordine di lasciare il territorio dell’Unione Europea emesso dal Questore di Roma il 23 marzo dello scorso anno e perché inottemperante al divieto di dimora nel Comune di Napoli cui è sottoposto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.