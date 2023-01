Miley Cyrus torna con il nuovo singolo Flowers

(Di venerdì 6 gennaio 2023)è ilche sancisce il ritorno della pop stare che anticipa ildisco Endless Summer Vacation A due anni dal successo di Plastic Hearts, il grande ritorno della superstar multiplatino tra le più influenti della scena pop mondiale. Venerdì 13 gennaio esce in digitale ed entra in rotazione radiofonica il(Columbia/Sony Music), che anticipa l’ottavo e attesissimo album di inediti Endless Summer Vacation, in uscita il 10 marzo. Il brano è stato annunciato dalla stessadurante lo speciale live della NBC’s New Year’s Eve Partye da alcuni teaser pubblicati sui suoi social. A condurre lo show, al suo fianco, la ...

RaiNews

A due anni dal successo di 'Plastic Hearts' , ritorna la superstar multiplatino. Venerdì 13 gennaio esce in digitale ed entra in rotazione radiofonica il nuovo singolo ' Flowers ' (Columbia/Sony Music) , che anticipa l'ottavo e attesissimo album di inediti ' Endless ...Anticipato dal singolo "Flowers", che uscirà venerdì 13 gennaio, raggiungerà i negozi il 10 marzo "Endless summer vacation", ottavo album di inediti die ideale seguito di "Plastic Hearts". L'annuncio è stato dato dall'artista nel corso dello speciale TV della NBC "'s New Year's Eve Party" ( del quale abbiamo riferito qui ) ed è ... Sospesa nel vuoto sul trapezio: il ritorno di Miley Cyrus La superstar multiplatino anticipa con il singolo "Flowers" l'uscita dell'ottavo album "Endless Summer Vacation" prevista per il 10 marzo A due anni dal ...Il ritorno di Miley Cyrus. In uscita il 13 gennaio il nuovo singolo "Flowers" che anticipa l'album "Endless summer vacation".